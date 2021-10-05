شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: إغلاق شارع المكرونة بجدة لإنشاء جسر مشاة.. تعرف على الطرق البديلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة، بالتعاون مع أمانة المحافظة، اليوم الثلاثاء، إغلاق شارع المكرونة ما بين طريق النزهة الفرعي وشارع الأمير سلطان بن سلمان.

وأوضحت إدارة المرور، أن ذلك ابتداءً من الساعة 11 مساءًا يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر وحتى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر، وذلك لإنشاء جسر مشاة.

وأشارت “المرور” إلى أنه يمكن استخدام الطرق البديلة حسب الصورة المرفقة مع الخبر (طريق الأمير ماجد، طريق الملك فهد).