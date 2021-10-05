البرهان يتفقد موقع اشتباكات الأمن مع خلية إرهابية جنوب الخرطوم

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اطمأن البرهان على سلامة المواطنين في المنطقة، وشهد صلاة الجنازة على جثمان روح رقيب أول محمد عمر الشامي الذي قتل في الاشتباكات.

وشهدت منطقة جبرة (جنوب الخرطوم) اشتباكات بين قوة أمنية مشتركة وخلية إرهابية، بحسب الوكالة، وأشارت إلى أن القوة "تمكنت من قتل 4 من أفراد الخلية الإرهابية البالغ عددهم 6 أفراد، بينهم سوداني وأصابت إثنين آخرين بجروح"،

وأعلنت القوة الأمنية المشتركة مقتل رقيب أول محمد عمر الشامي من وحدة القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة.

ورافق البرهان في زيارته لجبرة عدد من أعضاء المجلس السيادة الانتقالي وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وتلقى البرهان تقريرا من الأجهزة الأمنية حول تنفيذ العملية ونجاحها، معرباً عن تقديره للقوة الأمنية المشتركة التي نفذت العملية.

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