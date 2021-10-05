مصر تؤكد وجود رؤية مشتركة مع روسيا بشأن عودة سوريا إلى نطاقها العربي

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف شكري، في مداخلة تلفزيونية أن روسيا لها وضع خاص في سوريا، لافتًا إلى وجود اهتمام بالوجود التركي على الأراضي السورية وأسلوب التعامل مع الإرهاب والمقاتلين الأجانب على أراضيها.

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وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أجرى محادثات في موسكو الشهر الماضي، تناولت مختلف قضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وتطورات الملف النووي الإيراني.

وحسب بيان الجامعة العربية، شهدت زيارة زكي إلى موسكو جلسة محادثات مطولة مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، وأيضا مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

وكانت المحادثات بحسب البيان ممتازة واتسمت بالصراحة المعهودة كما ساهمت في توضيح الرؤى لدى كل طرف عن مواقف الطرف الآخر.

وأوضح البيان أن موسكو تدعم مواقف جامعة الدول العربية بشأن أهمية إعادة الاستقرار في المنطقة العربية.

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