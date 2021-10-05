مصر.. حكم بإعدام عجوز ارتكب جريمة هزت الرأي العام

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن محكمة جنايات كفر الشيخ قضت بإعدام سائق "توك توك"، بعد إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية في جلسة 5 سبتمبر/ أيلول الماضي.

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وتبين من مستندات القضية أن المتهم يبلغ من العمر 66 عاما ومقيم في قرية فرج الكبرى التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

وأقدم المتهم على ارتكاب جريمة قتل طفلة تدعى روضة سلامة في السابعة من عمرها، بهدف سرقة قرطها الذهبي.

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ تلقت بلاغا من شخص يدعى إسماعيل سلامة (31 عاما) يفيد باختفاء طفلة شقيقه روضة حسن سلامة تلميذة بالصف الثانى الابتدائي، عن منزلها في 9 مايو/ آيار الماضي، ولكن تم العثور على جثتها بعد ذلك.

وكشفت جهود الأمن أن الحادث يقف وراءه سائق توك توك، اعترف بخطف الطفلة أثناء عودتها من درس خصوصي بغرض قتلها وسرقة قرطها الذهبى.

وأوضح أنه طلب منها أن ترشده إلى أحد الأماكن، فاستقلت معه مركبته، وبعد ابتعاده عن الأنظار نفذ جريمته بخنقها، ثم وضع الجثة في كيس وألقى بها في إحدى الترع.

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