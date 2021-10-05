بالأحذية.. سكان بلدة عربية بإسرائيل يستقبلون عضو كنيست متشدد... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال إيتمار بن غفير للقناة الرسمية "كان" إنه جاء إلى المدينة لإبداء دعمه للشرطة الإسرائيلية، بعدما تعرض عدد من عناصرها للضرب على يد سكان محليين معنيين بفرض الأمن في كفر قاسم من قبل بلدية المدينة.

وأبدى عضو الكنيست المتطرف، دعمه لقرار الحكومة الإسرائيلية بإشراك الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) في التصدي للعنف والجريمة داخل المجتمع العربي، وهو القرار الذي أثار موجة من الانتقادات بالمدن والبلدات العربية داخل إسرائيل.

ورفع عدد من المحتجين الفلسطينيين في كفر قاسم الأحذية في وجه بن غفير الذي وصل تحت حراسة شرطية مكثفة، ورددوا شعارات بينها "ارحل من هنا أيضا العنصري" و"بن غفير إرهابي"، فيما قام آخرون برفع أعلام فلسطين.

وبن غفير هو نائب في الكنيست عن حزب "قوة يهودية" ضمن تكتل "الصهيونية الدينية"، وناشط يمين راديكالي معروف بآرائه المعارضة للفلسطينيين، ويشارك في كثير من الأحيان في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

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