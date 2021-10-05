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مصر تعلن عن تيسيرات جديدة بشأن سفر مواطنيها إلى السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Aleksey Sukhorukov

وأكدت زايد، الاتفاق مع وزير الصحة السعودي على التعاون وتنفيذ الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة بالمملكة، لإتاحة المعلومات الخاصة بالمسافرين من مصر إلى المملكة للتأكد من تلقيهم اللقاحات المحددة من قبل السلطات الصحية .​

وأضافت أن ذلك يأتي "في ضوء الإجراءات العالمية المتخذة للحد من انتشار فيروس والتوجه العالمي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس وحرصا على تيسير إجراءات السفر للمواطنين المصريين إلى المملكة العربية السعودية".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، تسجيل 768 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 37 حالة جديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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