مصر تعلن عن تيسيرات جديدة بشأن سفر مواطنيها إلى السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Aleksey Sukhorukov
وأضافت أن ذلك يأتي "في ضوء الإجراءات العالمية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا والتوجه العالمي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس وحرصا على تيسير إجراءات السفر للمواطنين المصريين إلى المملكة العربية السعودية".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، تسجيل 768 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 37 حالة جديدة.
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