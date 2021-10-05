60 مليون دولار إجمالي خسائر العطل المفاجئ في خدمات شركة "Facebook Inc"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بلغت الخسائر المالية جراء العطل المفاجئ في خدمات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" التابعة لشركة "Facebook Inc" حوالي 164 ألف دولار خسائر في الدقيقة الواحدة أي ما يقارب من 60 مليون دولار إجمالا.



كما شهدت أسهم الشركة انخفاضاً قدر بأكثر من 40 مليار دولار من قيمتها السوقية، وكلف ذلك المؤسس مارك زوكربيرغ خسائر شخصية بنحو 6 مليارات دولار، بعد تعرض عملاق الشبكات الاجتماعية لانقطاع غير مسبوق استمر قرابة 6 ساعات.

وهبطت أسهم "فيسبوك" بنسبة 4.89 بالمائة ، بعد مقابلة بثتها "60 Minutes" في وقت متأخر من يوم الأحد مع عالم بيانات "فيسبوك" السابق فرانسيس هوغن.

وخسر المؤسس والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، الذي يمتلك 14 بالمائة من أسهم الشركة، حوالي 6 مليارات دولار، مما أدى إلى انخفاضه من خامس أغنى شخص في "فوربس" إلى السادس، بعد لاري إليسون مؤسس "Oracle Corp. ORCL"، بنسبة 0.53 بالمائة.

وانخفض "فيسبوك" إلى أقل من 1 تريليون دولار في 22 سبتمبر، وبعد انخفاض يوم الاثنين، وصل تقييمه إلى 919.79 مليار دولار.

وكان أمس الأسوأ في تاريخ فيسبوك مع اجتماع أزمتين، الأكبر وقعاً منهما كان الانقطاع المفاجئ لخدمات منصات فيسبوك، وتوقفت تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب عن العمل في جميع أنحاء العالم لكنها عاودت الاتصال بشبكة الإنترنت ليل الاثنين بعد انقطاع دام قرابة 6 ساعات.