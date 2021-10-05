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تمساح يقتل شاباً ويترك جثته دون التهامها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل تمساح شابا /23 عاما/ كان يبحث عن طُعم لصيد الأسماك في إقليم رياو بإندونيسيا، حسبما أفاد مسؤول اليوم الثلاثاء.

 

وقال المسؤول في وكالة البحث والإنقاذ المحلية، ريو بوترا، إن الشاب كان يبحث عن الديدان التي يتم استخدامها كطعم لصيد الأسماك بالقرب من نهر في منطقة إندراجيري هيلير عندما هاجمه تمساح وسحبه إلى الماء يوم الأحد الماضي.

 

وأضاف أنه تم العثور على جثة الشاب في اليوم التالي، وكانت "سليمة، لكن آثار عض التمساح كانت ظاهرة".

 

وأشار بوترا إلى أن هجمات التماسيح شائعة في المنطقة، وهي موطن معروف لهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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