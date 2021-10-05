وزير الطاقة السعودي يلقي دعابة على طريقة حسين الجسمي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في ختام كلمته: "أعتقد أنه يمكن اليوم يكون شعارنا، اليوم سنكون سعداء وفخورين إذا مكنا كل مواطن ومواطنة مصرية وسعودية وكذلك كل من أحب مصر والسعودية أن يكون في ضحكتهم اليوم كهرباء".

ويشير وزير الطاقة السعودي في مزحته إلى أغنية الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، "بالبنط العريض"، التي طرحها العام الماضي باللهجة المصرية، ومن بين كلماتها "ضحكتك فيها كهرباء".

وشدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، خلال كلمته بمناسبة توقيع مصر والسعودية بروتوكول البدء في مشروع "الربط الكهربائي" على أن "ربط الكهرباء بين البلدين سيعزز ويمكن بربط أكبر مناطق أكثر، وسيكون هذا الوريد الكهربائي رابطا فيما تسعى له المنظومة العربية لعمل جماعي مشترك يشعر به الجميع، وسيمكن السعودية للانتقال لآفاق أكبر للربط العالمي مع دول أخرى بأوروبا وغيرها".

وتابع مؤكدا أنه "جرى الانتقال من ظاهرة الوعود الكلامية لظاهرة النفاذ والتنفيذ لما يمكن أن يكون حقيقة في أشهر معدودة".

وأكد وزير الطاقة السعودي في كلمته أن "الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادتى البلدين ممثلة بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما، وتحقيق تطلعات الشعبين، وتنفيذا لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين التي وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري".

وشارك في حفل توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين السعودية ومصر، اليوم الثلاثاء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر المرقبي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة نقل الكهرباء المصرية.

من ناحيته، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتوير محمد شاكر المرقبي، أن مشروع "الربط الكهربائي" بين مصر والسعودية يمثل ارتباطا قويا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميغاوات من الكهرباء"، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.

ومن الفوائد المشتركة لمصر والسعودية من المشروع هو "تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية"، بحسب البيان.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك