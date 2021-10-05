السفير الصيني لدى السعودية يثير الجدل بـ"وجبة تقليدية لدى السعوديين"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر السفير الصيني مقطع فيديو عبر صفحته على "تويتر"، وثق من خلاله قيامه بشراء كبدة للإفطار، معلقا: "سمعت أن الكبدة من وجبات الإفطار التقليدية للأصدقاء السعوديين. جربتها وكان طعمها لذيذا جدا".

​وكان السفير الصيني لدى السعودية قد نشر الشهر الماضي صورة له وهو يرتدي "البشت"، مؤكدا أنه يعمل على تعلم الثقافة السعودية. ولاقت تغريدة السفير الصيني‎‎‎ تفاعلا من قبل متابعيه حيث أثنوا على مظهره واهتمامه بالثقافة السعودية، ونصحه البعض بأن يكون ضيفاً في مهرجان الجنادرية.

وكثيرا ما ينشر السفير الصيني لدى السعودية تغريدات عن الحياة في المملكة والثقافة والتراث السعودي، وتاريخ الروابط والعلاقات الصينية العربية، ويتولى تشن وي تشينغ منصب السفير الصيني لدى السعودية منذ عام 2019، وسبق أن مثل بلاده في عدة دول في المنطقة منها العراق والسودان وكذلك وإيران.

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