سلطة الطيران العراقي تكشف أيام توقف المطارات تزامنا مع الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف المتحدث الرسمي باسم السلطة، جهاد الديوان، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، توقف حركة الطيران في جميع المطارات العراقية، خلال الانتخابات منذ يوم السبت المقبل الساعة السادسة مساء حسب التوقيت المحلي.

وأضاف الديوان أن توقف حركة الطيران يستمر حتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين المقبل، من بعدها تستأنف الرحلات الجوية في عموم البلاد بانتهاء الانتخابات.

وتجرى الانتخابات العراقية بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.

ويخوض الانتخابات ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعون على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.