الشرطة المصرية تكشف تفاصيل العثور على جسم غريب داخل جامعة القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "مصراوي"، عن مديرية أمن الجيزة أنها تلقت بلاغاً بالاشتباه في جسم غريب أمام مبنى إحدى الكليات داخل حرم جامعة القاهرة وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى محل البلاغ.

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وأكدت أنه تم فرض طوق أمني حول الجسم المشتبه به، وبالفحص تم العثور على حقيبة متروكة وتبين سلبية البلاغ.

ونقل موقع "المصري اليوم" عن مصدر في الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، أن الجسم المشتبه به كان أمام كلية الهندسة، و"أنه تم التعامل مع البلاغ بمنتهي الجدية، وتم الدفع بفريق من المفرقعات والحماية المدنية، وتم إغلاق الشارع حتي تم الانتهاء من فحص البلاغ".

وفي أبريل عام 2014 انفجرت عبوة ناسفة أمام بوابة جامعة القاهرة، ما أدى إلى مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين، وفي أكتوبر من العام ذاته انفجرت عبوة أخرى في محيط الجامعة أدت إلى إصابة 10 أشخاص، بينهم ستة من رجال الشرطة وأربعة مدنيين.

يأتي هذا قبل أيام من بداية العام الجامعي الجديد، 2021/ 2022، الذي من المقرر أن يبدأ 9 أكتوبر الجاري، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

وسبق ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بتكثيف حملات التطعيم للطلاب والأساتذة والعاملين خلال الأسبوع الجاري واستكمال التطعيم في الكليات والانتهاء من طباعة اثبات التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد لاستقبال الطلاب دون زحام في أول أيام الدراسة حفاظاً على سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية.

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