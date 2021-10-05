شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الصحة بالجامعة العربية تشارك بالمؤتمر العربى الـ35 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، بجامعة الدول العربية فى أعمال المؤتمر العربى الـ35 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات الذى يعقد غدا فى تونس.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في تصريح اليوم الثلاثاء إن هذه المشاركة تأتي فى إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما يقوم الجانبان بالتنسيق لعقد اجتماع مشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مواجهة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في تونس أيضا يومي7-8 أكتوبر2021.

وأضافت أن هذا الاجتماع يأتي منسجماً مع اهتمام مجلس وزراء الصحة العرب بالوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية للاضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات من خلال القرارات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن، كما يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاص بالصحة والذي يعني بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، والذي تضمنت إحدى غاياته تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد بما يشمل تعاطى المخدرات على نحو يضر بالصحة وعلاج ذلك.

وأوضحت أن الاجتماع المشترك سيناقش موضوعات مهمة تتمحور حول سبل تعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات والأجهزة الصحية فى الدول العربية، وتداعيات جائحة كوفيد -19 على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوطن العربي، ومشروع خطة للتعامل مع المستجدات والتطورات حول إساءة استعمال العقاقير الطبية والنفسية وكيفية مواجهة أضرارها، و"المنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة" المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإجراءات وضوابط اصطحاب المسافرين للأدوية المخدرة والمراقبة، كما سيتم عرض تجارب بعض الدول العربية بهذا الخصوص.

وأشارت هيفاء أبو غزالة إلى أن التوصيات التي ستصدر عن الاجتماع المشترك سيتم عرضها على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.