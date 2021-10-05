شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عن مهمة فضائية جديدة لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإمارات عن مهمة جديدة فى مجال الفضاء تتضمن بناء مركبة فضائية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كم تصل خلالها كوكب الزهرة وسبع كويكبات، ضمن المجموعة الشمسية وتنفذ هبوطا تاريخيا على آخر كويكب، ضمن رحلتها التي تستمر خمس سنوات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال فعالية حضرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت خلالها حكومة الإمارات وضمن مشاريع الخمسين عن المشروع الفضائي غير المسبوق لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية، وتحقيق أول هبوط عربي على كويكب يبعد عن كوكب الأرض 560 مليون كيلومتر، لتكون الإمارات أول دولة عربية ورابع دولة عالمياً ترسل مهمة فضائية لكوكب الزهرة وحزام الكويكبات في المجموعة الشمسية.

ويستكشف المشروع الفضائي الإماراتي الجديد، الذي يعزز المسيرة التنموية العلمية ويرسخ مكانة الدولة في مجال استكشاف الكواكب والفضاء العميق، أسرار تشكّل المجموعة الشمسية. وذلك بعدما نجحت الإمارات في فبراير 2021 في تحقيق إنجاز تاريخي بإرسال أول مسبار عربي إلى مدار المريخ في فبراير الماضي، وكانت خامس دولة في العالم تصل إلى الكوكب الأحمر.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن مسيرة الإمارات في مجال الفضاء لا تزال فى بدايتها ورحلاتنا مستمرة واستكشافاتنا لن تتوقف وطموحات شبابنا ليس لها سقف، مضيفا "لسنا أقل من غيرنا ولدينا مشاريع لتخريج علماء فضاء ورواد فضاء وبناء مركبات فضاء ثلث نجوم السماء تحمل أسماء عربية لأن العرب كانوا رواد علم الفلك".

وتابع "مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات اختبار جديد لقدرات الشباب الإماراتي لتحقيق طموح زايد في الفضاء، كوادرنا ومواهبنا المواطنة ومؤسساتنا الأكاديمية والبحثية التي حققت إنجازات نوعية في قطاع الفضاء قادرة على تولي مهمة المشروع الفضائي الجديد ".