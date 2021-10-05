شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يضبط معدات تستخدم لتصنيع حبوب الكبتاجون بالبقاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني ضبط معدات تستخدم لتصنيع حبوب الكبتاجون المخدرة وذلك بمنطقة البقاع شرقي لبنان.

وأضاف الجيش اللبناني في بيان اليوم الثلاثاء، أن دورية من مديرية المخابرات داهمت عدة مزارع في بلدتي بوداي وحوش بردى بالبقاع يمتلكها أحد المواطنين اللبنانين، كما داهمت منزلين يمتلكهما أحد المواطنين.

وأوضح الجيش أن الدورية ضبطت بداخل المنزلين معدات تستعمل لتصنيع حبوب الكبتاجون إضافةً إلى مواد مختلفة، كما ألقت القبض على المتهمين.

وكانت القوى الأمنية اللبنانية قد أحبطت على مدار الشهور الماضية عمليات تهريب ملايين الأقراص من حبوب الكبتاجون المخدرة.