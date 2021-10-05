شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 4 ملايين مواطن تلقوا لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة التونسية، تطعيم 45718 شخصا ضد كورونا من مجموع 103196 من المدعوين لتلقي التلقيح ليرتفع بذلك عدد الذين استكملوا التطعيم ضد كورونا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في شهر مارس الماضي 3.929.697 شخصا. وفق إذاعة شمس التونسية.

ولفتت الوزارة في بيان لها اليوم، حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا إلى أن عدد الذين استكملوا التطعيم يتوزع بين 3.086.539 شخص تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا و356169 شخصا تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون الى جانب 486989 من المصابين سابقا بكورونا تلقوا جرعة واحدة، وبلغ إجمالى الجرعات 8.242.609 جرعات منهم 5.156.070 جرعة اولى و3.086.539 جرعة ثانية.

وأضافت الوزارة، أن عدد المسجلين على منصة التسجيل عن بعد "إيفاكس" لتلقي التطعيم ضد كورونا بلغ يوم الاثنين 4 أكتوبر الجاري 6.393.218 داعية في هذا الصدد كل الراغبين في تلقي التطعيم ضد كورونا الى المبادرة الى التسجيل على منصة ايفاكس.