شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية العراقية" تعلن انتخاب سفيرها لدى الأمم المتحدة نائبا للدورة الـ15 فى الأونكتاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، انتخاب مندوبها لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير عبد الكريم هاشم، نائبا لرئيس الدورة الـ15 لمؤتمر "الأونكتاد".

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "تم انتخاب الممثل الدائم ل‍جمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف نائبا لرئيس الدورة المنعقدة حاليا في المدة من 3 أكتوبر إلى 8 أكتوبر".

وكانت قد اطلقت منظمة الأمم المتحدة مؤتمر " التجارة والتنمية " الأونكتاد الخامس عشر والذى يعد فرصة للمجتمع الإنمائى لمواءمة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مع "الوضع الطبيعى الجديد" العالمى الذى أوجده وباء كوفيد -19.