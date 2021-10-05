الإمارات تعلن عن أول مهمة عربية إلى كوكب الزهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن المهمة الجديدة تهدف إلى استكشاف الإمارات كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية.

وأضاف ابن راشد أن المهمة ستشهد في ختامها تنفيذ أول هبوط عربي على كويكب.

ولفت إلى أن مسافة الرحلة الفضائية الجديدة 7 أضعاف رحلة "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ.

وأكد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة تابعة أن "ثلث نجوم السماء كانت تحمل أسماء عربية لأن العرب كانوا رواد علم الفلك، وأن مهمتنا هي استئناف حضارتنا العربية، وإذا لم نتحرك اليوم فمتى سنتحرك".

وتابع مشددا أن مسيرة الإمارات في مجال الفضاء لا تزال في بداياتها، ورحلاتها مستمرة، ولديها علماء ورواد ومركبات فضاء.

وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، احتفلت الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي بوصول "مسبار الأمل" التابع لها إلى مدار كوكب المريخ.

وبذلك الإنجاز التاريخي، تكون الإمارات العربية المتحدة هي خامس دولة تصل إلى المريخ على الإطلاق.