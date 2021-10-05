الولايات المتحدة: الحوثيون يقفون فى طريق السلام

القاهرة - سامية سيد - حثت الولايات المتحدة، الحوثيين على وقف القتال والانخراط في محادثات تقودها الأمم المتحدة لإنهاء هذه الحرب المدمرة، وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكترونى اليوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف حي الروضة المكتظ بالسكان في مدينة مأرب اليمنية، الذى أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ما يقدر بنحو 33 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.

وأفاد البيان بأن معاناة المدنيين ستستمر طالما واصل الحوثيون هجماتهم العسكرية الوحشية، مؤكدة أن هناك إجماعا دوليا على إنهاء الصراع.

وأشارت "الخارجية الأمريكية" إلى التزام الحكومتين اليمنية والسعودية بإنهاء القتال واستئناف المحادثات السياسية، بيد أن الحوثيين يقفون فى طريق السلام.

ووفقا للبيان، فمنذ بداية العام، كثف الحوثيون هجماتهم سواء داخل اليمن أو ضد السعودية؛ مما يعرض حياة المدنيين للخطر، بمن فيهم أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يعيشون في المملكة.

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول إن هذه الإجراءات تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي وصلت بالفعل إلى أبعاد تاريخية.