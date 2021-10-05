رئيس لبنان يبحث مع رئيس الحكومة تحضيرات بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى

جاء ذلك خلال لقائهما صباح اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.

وكان ميقاتي قد أعلن أمس أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ‏الاتصالات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدأت اجتماعاتها في الأيام الماضية مع المؤسسة ‏الدولية عبر عن بعد عبر الفيديو كونفرانس بتقنية "زوم" برئاسة نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، وعضوية وزيري المالية ‏يوسف الخليل والاقتصاد امين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ويضع المجتمع الدولي إجراء اصلاحات اقتصادية في لبنان والتوصل لاتفاق عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي كشروط لتقديم الدعم اللازم لانقاذ لبنان من الازمات المتفاقمة.