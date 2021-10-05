شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: أبو الغيط كان حريصا على إيفاد بعثة للمشاركة فى متابعة انتخابات العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير سعيد أبو على، عن تقديره للدولة العراقية وشكره لمفوضية الانتخابات في العراق على دعوتها للجامعة العربية للمشاركة في متابعة الانتخابات المرتقبة، والمقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف أبو علي، في تصريحات تلفزيونية لقناة "العراقية" الإخبارية، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كان حريصا على إيفاد البعثة فور تلقيه الدعوة للمشاركة في هذا الحدث الهام، نافيا أن حضور البعثة، والتي وصفها بالنوعية، ليس متأخرا في ضوء التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها الدولة العراقية استعدادا للانتخابات، على جميع الأصعدة سواء في الداخل أو على المستوى الدولي.

وأوضح الأمين العام المساعد أن بعثة الجامعة العربية تضم عدد من المختصين والخبراء من 9 دول عربية، موضحا أنهم سيقومون بتغطية المحافظات الرئيسية، منها البصرة وديالى والنجف، والموصل، بالاضافة الى العاصمة بغداد.

وقال أبو على أن المشاركة الدولية في الانتخابات العراقية تأتي بمبادرة من السلطات في العراق لتأكيد احترام كل أطراف العملية الانتخابية والتزامها بكافة القوانين المنظمة لها واجراءاتها التطبيقية، مشددا في الوقت نفسه على أن المشاركة الدولية ليست أمرا ملزما على الدولة العراقية.

واعتبر الأمين العام المساعد أن الانتخابات العراقية تعد خطوة مفصلية في مستقبل العراق الواعد، بينما تبقى المشاركة الدولية بمثابة اعتراف بها.

وأضاف أن مشاركة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات العراقية تمثل تجربة مهمة، بالاضافة لكونها اضافة لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم المسار الديمقراطي في الدول العربية، وهو ما يتوافق مع رؤية الجامعة وقراراتها الصادرة عن اجتماعاتها المتواترة.

وشدد ابو على على أن مشاركة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات العراقية يتجاوز مسألة التضامن مع الدولة العربية، ليحمل بعدا اخر وهو تعزيز العمل العربي المشترك .

واضاف ان الجامعة العربية سبق لها وأن شاركت في مراقبة العديد من المناسبات المماثلة في العديد من الدول العربية، موضحا أنها دائما ما تستجيب حين توجه لها الدعوة.

واضاف أن مشاركات الجامعة العربية في مثل هذه المناسبات لا تقتصر على الدول العربية وانما امتدت إلى مناطق أخرى من العالم، من بينها أوروبا، مما ساهم في اضفاء قدر كبير من الثقة الدولية في قدرات "بيت العرب"، حيث يمثل مؤشرا مهما لأهمية الدور الذى يلعبه، بالاضافة الى قدرته على القيام بمتابعة الانتخاب طبقا للقوانين الداخلية ومدى توافقها مع المعايير الدولية بمنتهى الحيادية.

واكد أبو على اهمية دور العراق كدولة قائد في الجامعة العربية، مؤكدا احترام االعامة لما ستؤول إليه النتائج، وهو ما يعكس احترام ارادة المواطن العراقي.