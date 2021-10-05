شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وغائم جزئيا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص طقس اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية، أما الإمارات فيكون غائما جزئيا ومغبرا أحيانا، وإلى التفاصيل:

قال مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تصل سرعتها الى أكثر من55 كم/ساعة تؤدي الى تدني من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وكذلك يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

والرياح غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة. على الجزئين الشمالي والأوسط وغربية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-35 كم/ساعة، كما لا يستبعد تكون الضباب على السواحل الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا أحيانا، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 12:52 والمد الثاني عند 00:17 والجزر الأول عند الساعة 18:12 الثاني عند الساعة 06:52 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 08:51 والمد الثاني عند 21:11 والجزر الاول عند الساعة 15:06 والجزر الثاني عند الساعة 03:13.

البحرين