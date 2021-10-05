شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في نيوزيلندا: «التحصين الكامل» شرط الدخول بدءا من 1 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قالت سفارة المملكة في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، إنه يشترط حصول القادمين إلى نيوزيلندا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 17 عاماً.
وأكدت السفارة، أن عليهم إظهار ما يثبت تلقيهم اللقاح عند حجزهم لمرافق الحجر الصحي الإلزامي أو ما يثبت إعفاؤهم من اللقاح عند دخولهم المطار.
وشددت على ضرورة مضي 14 يوماً منذ تلقي اللقاح على الأقل قبل تاريخ الوصول لنيوزيلندا، لافتة إلى أن مبلغ غرامة يصل كحد أقصى إلى 4000 دولار نيوزيلندي في حال لم يُثبت المسافر تلقيه اللقاح فبل القدوم لنيوزيلندا.
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