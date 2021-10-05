شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن ومقيم جمعا أموالا مجهولة المصدر تجاوزت مليوني ريال بجازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلنت شرطة منطقة جازان، عن القبض على شخصين لجمعهم اموالًا مجهولة المصدر تجاوزت مليوني ريال.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لجمعهم أموالًا مجهولة المصدر بلغت “2,120,000” ريال، وإيداعها حسابات بنكية لمؤسسات خاصة.
وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
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