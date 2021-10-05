شكرا لقرائتكم خبر عن «حصان طروادة».. فيروس جديد يصيب مئات التطبيقات ويسرق رصيدك برسالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف فريق البحث التابع لشركة «Zimperium» الأمنية الخاصة بمكافحة البرامج الضارة، عن وجود فيروس خبيث يطلق عليه «حصان طراودة»، يهدد بيانات ملايين المستخدمين حول العالم.

حصان طروادة

وأوضح الخبراء أنه قد تم العثور على فيروس جديد يدعى «حصان طروادة» يصيب أكثر من 200 تطبيق تهدد مستخدمي أندرويد، حيث يسرق مئات الملايين من الجنيهات في عملية القرصنة الخاصة به، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن المصرية.

واكتشف الخبراء، أن المتسللين سرقوا من مستخدمي أندرويد، قرابة 34.5 مليون جنيه إسترليني، منذ شهر نوفمبر 2020 حتى الآن، وذلك عن طريق إخفاء الفيروسات في تطبيقات الهاتف المحمول التي استهدفت أكثر من 70 دولة، مما أدى إلى خداعهم بمبلغ يصل إلى عشرات الجنيهات الإسترلينية شهريا، بحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

تجنب برامج مكافحة الفيروسات

وتمكن الفيروس حتى الآن من تجنب برامج مكافحة الفيروسات، وعلى الرغم أن شركة جوجل أزالت التطبيقات من متجرها، لا تزال التنزيلات متاحة من جهات خارجية، وبمجرد تثبيت التطبيق الضار، يأخذ الفيروس نظام تحديد «GPS» ويرسل إعلانات منبثقة بلغتك تفيد بأنك فزت بجائزة ويجب أن تطالب بها على الفور.

نوافذ منبثقة

وتظهر هذه النوافذ المنبثقة 5 مرات على الأقل في الساعة حتى تقبل العرض في النهاية، وعند القيام بذلك، يتم إعادة توجيهك إلى صفحة موقع تجبرك على إدخال رقم هاتفك من أجل «التحقق».

ولكنه يتم تمرير رقم هاتفك إلى خدمة الرسائل القصيرة المميزة التي تبدأ في سحب ما يزيد عن 25 جنيهًا إسترلينيًا من فاتورة هاتفك شهريًا، ونظرًا لأنك لست بحاجة إلى إدخال تفاصيل بطاقتك، فمن غير المحتمل أن تلاحظ السرقة لعدة أشهر.