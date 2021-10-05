كل ما تريد معرفته عن طراز Subaru Forester موديل 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

توافرت خلال عام 2021 مجموعة من السيارات SUV يابانية الصنع، بتكلفة اقتصادية كانت الأفضل لمازنية المهتمين بهذا النوع من السيارات.



وكشف عنها موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، لما تميزت به من قدرات إلى جانب طرحها بتكلفة معقولة زادت من الإقبال عليها منذ بداية العام.

وضمت القائمة طراز Nissan Rogue Sport موديل 2021 من ماركة نيسان، والذي طرح ضمن فئة SUV بسعر افتتاحي 25,335 ألف دولار.

وطراز Subaru Forester موديل 2021 من ماركة سوبارو اليابانية، والذي طرح ضمن فئة SUV بسعر افتتاحي 25,845 ألف دولار.

وطراز Subaru Crosstrek موديل 2021 من ماركة سوبارو اليابانية، والذي طرح ضمن فئة SUV بسعر افتتاحي 23,295 ألف دولار.

وطراز Mazda CX-30 موديل 2021 من ماركة مازدا اليابانية، والذي طرح ضمن فئة SUV بسعر افتتاحي 35,225 ألف دولار.

وطراز Toyota C-HR موديل 2021 من ماركة تويوتا اليابانية، والذي طرح ضمن فئة SUV بسعر افتتاحي 21,545 ألف دولار.

وطراز Mazda CX-3 موديل 2021 من ماركة مازدا اليابانية، والذي طرح ضمن فئة SUV بسعر افتتاحي 21,965 ألف دولار.

وطراز Honda HR-V موديل 2021 من ماركة هوندا اليابانية، والذي طرح ضمن فئة SUV بسعر افتتاحي 22,445 ألف دولار.

وطراز CR-V موديل 2021 من ماركة هوندا اليابانية، والذي طرح ضمن فئة SUV بسعر افتتاحي 26,575 ألف دولار.

وطراز Mazda CX-5 موديل 2021 من ماركة مازدا اليابانية، والذي طرح ضمن فئة SUV بسعر افتتاحي 26,545 ألف دولار.

وطراز Nissan Kicks موديل 2021 من ماركة نيسان اليابانية، والذي طرح ضمن فئة SUV بسعر افتتاحي 20,775 ألف دولار.