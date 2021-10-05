418 مليون دولار قيمة قروض صندوق النقد للأردن في 2021

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الصندوق في بيان إن المساعدات المالية للأردن التي تم الموافقة عليها خلال 2021 كقروض بلغت 291.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ضمن أداة التمويل السريع (RFI)، بحسب قناة المملكة.

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وأوضح أنه بعد احتساب سعر صرف وحدة حقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي، ( تساوي 1.43599 دولار وفق آخر احتساب لقيمتها نهاية أبريل/نيسان الماضي)، فإن قيمة القروض التي جرى الموافقة على منحها للأردن بلغت 418.7 مليون دولار.

وكان الصندوق قد بدأ أخيرا مراجعته الثالثة لبرنامج الأردن المدعوم من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، ويتوقع أن ينتهي منه أواخر العام الجاري.

ومن المقرر عقب هذه المراجعة، أن يتيح صندوق النقد صرف 144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 206 ملايين دولار) للمملكة.

وأنهى صندوق النقد، في أواخر يونيو/حزيران الماضي، المراجعة الثانية لبرنامج الأردن، ما تمخض عن إتاحة 144.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 206 ملايين دولار) بشكل فوري للمملكة.

وبشكل عام، وصل إجمالي مدفوعات الصندوق للأردن منذ بداية العام الماضي إلى نحو 900 مليون دولار.

ويعول الصندوق على أن دعمه المالي سيساعد الأردن في تجاوز الآثار السلبية على اقتصاده الناجمة عن جائحة كورونا بما في ذلك ارتفاع البطالة واتساع معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية.