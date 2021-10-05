الدبيبة وأعضاء "5+5" يبحثون آلية "خروج المرتزقة" من ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك، وفق ما أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب البيان، التقى الدبيبة بأعضاء "5+5"، مساء أمس الاثنين، في ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء "التشاور قبيل بدء اجتماعات اللجنة في جنيف برعاية الأمم المتحدة".

كذلك بحث الدبيبة وأعضاء اللجنة "آليات خروج المرتزقة من أرض الوطن، كما أكد رئيس الحكومة على دعم حكومته الكامل لجهود اللجنة"، وفق نص البيان.

ومن المقرر أن تعقد لجنة 5+5 (مشتركة بين طرابلس والقوات التابعة للمشير خليفة حفتر) نهاية الأسبوع الجاري، اجتماعا في مدينة جنيف السويسرية بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن.

وسيكون الملف الأبرز على طاولة الاجتماعات التي ستمتد 3 أيام، "إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا"، على ما أفاد به في وقت سابق عضو اللجنة العميد الفيتوري غريبيل.

وتسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا وضبط الأوضاع الأمنية، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.