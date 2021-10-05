شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب»: خدماتنا عادت بنسبة 100% لجميع دول العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

صرحت منصة “واتساب” للمحادثات الفورية، أن خدماتها عادت مرة أخرى بعد انقطاع عانى منه مستخدموها؛ دام لساعات على مستوى العالم.

وذكرت المنصة في تدوينتها صباح اليوم عبر منصة تويتر: “عدنا الآن ونعمل بنسبة 100٪.. شكرًا للجميع حول العالم على صبركم؛ بينما عملت فرقنا بجد لاستعادة خدمات واتساب.. نحن نقدر حقًا، ونشعر بالتواضع بسبب اعتماد الأشخاص والمؤسسات على تطبيقنا كل يوم”.

وقد عانى مستخدمو جميع منصات شركة الفيس بوك أمس من انقطاع الخدمة بشكل كامل لساعات أمس. وذكر موقع “داون تراكر” أن انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لفيس بوك في مناطق مكتظة بالسكان من بينها واشنطن وباريس ودبي).