شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يحسم الجدل حول علاقة تعطل تطبيقات التواصل بأمان خدمة «أبل باي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفى الخبير التقني والمدرب المعتمد في الأمن السيبراني، عبدالرحمن الداعج، صحة الأنباء المتداولة حول تسبب عطل تطبيقات “فيسبوك” و”واتساب”، و”انستجرام” في إيجاد ثغرة أمنية بتطبيق الدفع الإلكتروني “آبل باي”.
وقال “الداعج” في تغريدة على حسابه بتويتر : “لا تخف، بطاقاتك في Apple Pay مخزنة فقط على هاتفك وليست على الإنترنت، والدليل أنك تستطيع أن تسدد حتى دون شبكة واي فاي أو شبكة للهاتف، مشاكل واتساب، وانستقرام ليس لها أي دخل في بطاقاتك وأموالك”.
وأضاف: “من قام بحذف بطاقاته من Apple Pay بناء على إشاعات من غير مختصين وباحثين عن شهرة، أعانه الله، وسوف يقوم بإرجاعها كلها واحدة تلو الأخرى”.
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