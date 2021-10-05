شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادثة طفلة أبها.. مختص يحذر من احتمالات وجود الثعابين في دورات مياه المنازل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تساءل الكثير من المواطنين حول إمكانية وجود أنواع من الثعابين داخل دورات المياه في المنازل، وخاصة بعد قصة وفاة الطفلة تمارا عبدالرحمن حين تسببت لدغة ثعبان داخل دورة المياه بوفاتها الخميس الماضي في أبها.

من جانبه أكد مدير عام مركز إنتاج الأمصال لسموم الثعابين والعقارب سابقاً الدكتور محمد الأحيدب، وفقاً لـ “العربية نت”، إمكانية دخول الثعبان إلى كرسي الحمام، مبينا أن الثعبان يستطيع الوقوف في الهواء بثلث طوله، ومن هذه الثعابين الكوبرا العربية، فإذا وجد هذا الثعبان ما يسنده من جدار أو كرسي حمام فإنه يستطيع الوقوف بثلثي طوله.

وأضاف الأحيدب : “صادفتُ العديد من القصص المؤلمة التي تتعلق بتسلل الثعابين إلى المنازل، وقصة الطفلة تمارا بين هذه القصص، فأي ثعبان طوله 70 سم، يمكن أن يرتفع إلى 30 سم ليدخل إلى كرسي الحمام، وبعض الحوادث التي وجد الثعبان في كرسي الحمام لم تكن بسبب مجاري الصرف الصحي، فقد تكون بسبب فتح ماسورة الصرف الصحي، خاصة إذا كان المكان مهجورا وجافا، فالثعابين يمكنها أن تعيش في الجفاف ووسط المياه، وأحيانا قد تأتي بحثاً عن الماء والرطوبة”.

وشدد الأحيدب على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة وغلق مداخل المنازل والاستراحات والمزارع بشكل كامل، فالباب الرئيسي لابد أن يسد بقطعة رخام ولابد من تلافي وجود أي فتحه حتى لا تتمكن الثعابين والحشرات من الدخول إلى المنزل”.

وعلق خلال حديثه بالقول: “عدم وجود أمان في المنازل إلا بالحرص والحذر وإقفال الأبواب، فالثعبان لا يعتدي، وإنما يدافع عن نفسه، وعندما يشعر بالتهديد”.