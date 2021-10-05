حصيلة المصابين بكورونا حول العالم تخطت 236 مليون نسمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تخطت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم 236 مليون نسمة، في حين يلامس عدد الوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد - 19" 5 ملايين.



وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن البر الرئيسي سجل 26 إصابة جديدة هبوطا من 27 إصابة أمس.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم ترصد أي إصابات محلية جديدة، مقارنة مع رصد إصابة محلية واحدة جديدة في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 15 وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96284 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 10425 إصابة جديدة بفيروس كورونا و204 وفيات جراء كوفيد-19.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد أصبح مجمل الوفيات بكوفيد-19 في البلاد 598152.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث عدد وفيات كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

سجلت كوريا الجنوبية 1575 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 321 ألفا و352 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وانخفضت الإصابات بشكل طفيف عن 1673 إصابة تم تسجيلها يوم الاثنين. وأضافت البلاد 11 وفاة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 2524.

يشار إلى 74.39 مليون شخص أو ما تصل نسبته إلى 4.77% من سكان البلاد تلقوا أول جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19، بينما تلقى 223.27 مليون شخص أو 53% من السكان تطعيما كاملا.

سجلت وزارة الصحة المصرية 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة، الاثنين، مقارنة مع 768 إصابة و37 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 307569 من ضمنهم 259647 حالة شُفيت، و17469 حالة وفاة".