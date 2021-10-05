شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تكشف سبب تعطل موقعها وتوقف «واتساب» و «انستغرام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة “فيسبوك” سبب تعطل خدمات “واتساب” و”إنستغرام” لعدة ساعات أمس الاثنين.

وأوضحت “فيسبوك” أن “تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة نحو ست ساعات من دخول مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب”.

وأضافت: “اكتشفت فرقنا الهندسية أن تعديلات على أجهزة التوجيه (الراوتر) الرئيسية التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى توقف الاتصال”، مؤكدة عدم تعرض بيانات المستخدمين لأي اختراق.