شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يوضح ما تفعله المملكة لتجنب توقف خدمات المواقع الخاصة بها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الباحث في الشؤون التقنية عبدالله السبع، إن المملكة تقوم باستضافة خوادم المواقع الخاصة بها، وذلك تجنباً لحدوث الأعطال لتلك الخدمات.
وأوضح “السبع” في مداخلة عبر قناة “العربية”، أنه قد حدث وتعطلت خدمة في إحدى الدول بسبب اعتمادها على استضافات خارج نطاق حدودها.
وشدد على ضرورة أن تحرص جميع الدول على استضافة أغلب الخدمات الخاصة بها داخل حدودها، والتعلم من تجارب الدول الأخرى.
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