قبل 70 مليون سنة.. نوع جديد من الديناصورات عاش في البرازيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكتشف علماء الحفريات، نوعاً جديداً من الديناصورات في ولاية ساو باولو البرازيلية، يبلغ طوله 16 قدماً جاب البلاد قبل 70 مليون عام. وكشف تحليل الحفريات، أن المفترس المرعب، المسمى «كوروبي إيتاتا» من قبل الباحثين، كان له أذرع صغيرة، وذيل صلب، ومهيأ بشكل جيد للركض. وعُثر على بقاياه في مونتي ألتو، وهي بلدة في الولاية المؤكورة التي تعد واحدة من أغنى المواقع البرازيلية لاكتشافات الديناصورات، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.



ويعود النوع الجديد إلى فئة أبيليسوريدس (Abelisaurids)، وهي الحيوانات المفترسة المهيمنة في نصف الكرة الجنوبي، في الوقت نفسه تقريباً، الذي جابت فيه التيرانوصورات أمريكا الشمالية وآسيا.

وفي حين أن أبيليسوريدس، تشبه T-Rex في المظهر العام، بأذرع قصيرة صغيرة، إلا أنها كانت تمتلك جماجم قصيرة وعميقة بشكل غير عادي، وغالباً ما كانت تحمل قروناً.

وقال الدكتور فابيانو فيدوي إيوري، من متحف الحفريات: «العظام التي عُثر عليها، كانت عظام الحوض، وثلاث فقرات، وبعضها لم نتعرف إليه بعد».