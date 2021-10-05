رائد فضاء ألماني يكشف ما لا يجب أن يؤكل في الفضاء.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكر رائد الفضاء الألماني، ماتياس ماورر أنه سيفتقد بعض الأمور من كوكب الأرض عندما يصبح على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).



وقال ماورر، البالغ من العمر 51 عاماً، في تصريحات وفقا لـ وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الاثنين إنه سيفتقد على سبيل المثال "الخبز المقرمش الطازج"، حيث لن يكون هناك طعام يتصف بهذه الصفات على متن المحطة.

وأوضح ماورر أنه إذا تم استنشاق فتات الخبر حال طاف في الفضاء أو دخل في العين عن طريق الخطأ، فيتسبب ذلك في مشكلة طبية في أسوأ الحالات، لذلك يجب أن يكون الطعام على متن المحطة "أكثر لزوجة أو رطوبة".

تابع رائد الفضاء الألماني حديثه، قائلاً: "سأفتقد بالتأكيد أيضا الهواء الطلق.. أحب الطبيعة، الروائح في الغابة، عندما تهب الرياح حول أنفك بجانب البحر، قطرات المطر على بشرتك، الألوان المختلفة - خاصة في الخريف".

وعلى حسابه في تويتر نشر ماورر صورة له مع رواد الفضاء الذين يرافقونه في رحلته نهاية الشهر الحالي:

من المتوقع أن ينطلق ماورر إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في الـ 30 من أكتوبر الجاري. وإذا سار كل شيء وفقا للخطة، فسيكون، ماتياس ماورر هو الألماني الثاني عشر الذي ينطلق إلى الفضاء، وذلك بعد إقلاعه من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا - والألماني الرابع الذي يقيم في محطة الفضاء الدولية.