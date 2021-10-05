شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 235.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و13904.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 703427 43757955

الهند 448997 3834702

البرازيل 597948 21468121

المملكة المتحدة 136986 7934936

روسيا 419789 7612317

تركيا 64874 7265828

فرنسا 116848 7028197

إيران 121347 5638735

الأرجنتين 115245 5259738

إسبانيا 86527 4965399.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 22365 2009678

37 - المغرب 14355 935560

41 - الأردن 10753 827504

46 - الإمارات 2103 736897

47 - تونس 24921 707983

49 - لبنان 8414 626198.