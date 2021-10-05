ما معنى رسالة «5xx» التي ظهرت بعد تعطُّل تطبيق «واتساب»؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لاحظ كثير من المستخدمين في العالم ظهور رسالة تحمل الرمز «5xx» عند تصفح موقع «واتساب» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي المعطَّلة.



وتعني هذه الرسالة التقنية، وفقا لما نقلته البيان عن موقع شركة «AT&T»، أن ثمة خطأ في الخادم وأنه لا يتعرف إلى طريقة الطلب، أو يفتقر إلى القدرة على تلبيته.

والرسالة، التي تظهر عادةً عند مصادفة حالة غير متوقعة، تدل على أنه «لم يتمّ التنفيذ»، ويتعين على العميل أو المستخدم إصلاح خطأ ما قبل محاولة تحميل الصفحة مرة أخرى.

وفي كثير من الأحيان، يحتاج المستخدم إلى مساعدة مسؤول الخادم للتحقيق في تلك المشكلة.