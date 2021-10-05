اخبار الخليج

ما معنى رسالة «5xx» التي ظهرت بعد تعطُّل تطبيق «واتساب»؟

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما معنى رسالة «5xx» التي ظهرت بعد تعطُّل تطبيق «واتساب»؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لاحظ كثير من المستخدمين في العالم ظهور رسالة تحمل الرمز «5xx» عند تصفح موقع «واتساب» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي المعطَّلة.

 

وتعني هذه الرسالة التقنية، وفقا لما نقلته البيان عن موقع شركة «AT&T»، أن ثمة خطأ في الخادم وأنه لا يتعرف إلى طريقة الطلب، أو يفتقر إلى القدرة على تلبيته.

 

والرسالة، التي تظهر عادةً عند مصادفة حالة غير متوقعة، تدل على أنه «لم يتمّ التنفيذ»، ويتعين على العميل أو المستخدم إصلاح خطأ ما قبل محاولة تحميل الصفحة مرة أخرى.

 

وفي كثير من الأحيان، يحتاج المستخدم إلى مساعدة مسؤول الخادم للتحقيق في تلك المشكلة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا