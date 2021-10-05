على خلفية عطل فني.. عرض نطاق "facebook.com" للبيع!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

على خلفية عطل فني هائل أسفر عن تعليق عمل منصات التواصل الاجتماعي لشركة "فيسبوك" بدا نطاق "facebook.com" معروضا للبيع وسط ترجيحات عن تعرض الخدمات لهجوم إلكتروني كبير.



ونشر في موقع "whois.domaintools" مساء أمس الاثنين إعلان ترويجي يقول إن نطاق "facebook.com" بات معروضا للبيع، الأمر الذي لقي اهتماما بالغا من قبل وسائل الإعلام والمستخدمين.

وأشار مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي إلى أن نطاقه اختفى عمليا وبدا محذوفا من جداول التوجيه العالمية، الأمر الذي يدفع للاعتقاد أن الشركة تعرضت لهجوم إلكتروني خطير قد يكون منفذا من داخلها.

وواجهت منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، منذ مساء الاثنين، عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عمها على نطاق عالمي ويستمر منذ عدة ساعات.

وأوضحت شركة "فيسبوك" في تغريدة على "تويتر": "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا.

وبدأت خدمات منصات فيسبوك في الرجوع للخدمة تدريجيا .