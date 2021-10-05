إثر تعطل تطبيقات "فيسبوك".. "تيليغرام" تكسب أكثر من 50 مليون مستخدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "تليغرام" عن انضمام حوالي 50 مليون مستخدم جديد إلى منصتها للتواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم عقب عطل كبير ضرب أمس الاثنين عمل الخدمات التابعة لـ "فيسبوك".



وقال مدير قسم التحاليل في "TGStat"، يوري كيغيكين، في حديث لقناة "RT"، مساء أمس الاثنين: "بحسب تقديراتنا، سجل في تيليغرام خلال بضع ساعات ماضية أكثر من 50 مليون مستخدم جديد".

ويحصد تطبيق "تيليغرام" للتراسل الفوري ومفتوح المصدر، الذي أطلقه المبرمج ورجل الأعمال الروسي، بافيل دوروف، شعبية متزايدة في الأشهر الماضية خاصة على خلفية إعلان إدارة منصة "واتساب"، أوائل 2021، بدء مشاركة البيانات مع شركة "فيسبوك".

وتأتي قفزة أمس في وقت واجهت فيه منصات "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي لعدة ساعات.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن شركة "فيسبوك" قالت إنه من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجمات إلكترونية.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

وأفادت مجلة "فوربس" بأن مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم الشركة الأمريكية.