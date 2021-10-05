فيسبوك تؤكد أن خطأ في الإعدادات تسبب في عطل دام 6 ساعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت شركة فيسبوك عملاق التواصل الاجتماعي إن تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة نحو ست ساعات من دخول مواقع فيسبوك وإنستجرام وواتساب.



بدأ انقطاع خدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب التابعين لها في حوالي الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت جرينتش). وبدأت الخدمات تعود في حوالي الساعة 0545 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت فيسبوك يوم الاثنين "اكتشفت فرقنا الهندسية أن تعديلات على أجهزة التوجيه (الراوتر) الرئيسية التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى توقف الاتصال".

كانت تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة «فيسبوك،واتساب،وإنستغرام » تعرض مساء أمس "الاثنين" لعطل مفاجئ منذ قليل تسبب في توقف عمل التطبيقات الثلاثة التي يستخدمها الملايين حول العالم.

وبدأ العطل يصيب أجهزة عدد كبير من مستخدمي المنصات الثلاث، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، الذين عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على فيسبوك وتويتر.

وبحسب صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد أعطال تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيق ولم يعرف سبب حدوثها حتى الآن.