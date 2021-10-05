شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسس فيسبوك يخسر 7 مليارات دولار في 4 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تكبدت شركة فيسبوك الإثنين، خسائر ضخمة في أقل من 4 ساعات، بعد تعطل بعض تطبيقات الشركة الأمريكية العملاقة.



وتراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرج بنحو 7 مليارات دولار في ساعات قليلة، مما أدى إلى تراجعه قليلا على قائمة أغنى أغنياء العالم، بعدما أبلغت مديرة إنتاج سابقة بموقع فيسبوك عن مخالفات وبعد تعطل بعض تطبيقات ومنتجات الشركة.

وتسببت عمليات بيع إلى تراجع سهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 5% الإثنين، بعد تراجعه بنحو 15% منذ منتصف سبتمبر/أيلول.

وأدى انخفاض سهم فيسبوك إلى انخفاض ثروة زوكربيرج إلى 9.120 مليار دولار ، مما أدى إلى تراجعه بعد بيل جيتس إلى المركز الخامس في مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وقد خسر نحو 19 مليار دولار من ثروته منذ 13 سبتمبر /أيلول، عندما كانت ثروته تقارب 140 مليار دولار ، وفقًا للمؤشر.

وقد كشفت مديرة إنتاج سابقة بموقع فيبسبوك أنها المسؤولة عن تسريب معلومات تتعلق بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في عاصفة من الجدل في الولايات المتحدة.

وأجرت فرانسيس هوجن أمس مقابلة في برنامج "60 دقيقة" التليفزيوني. ومن المقرر أن تجيب يوم غد عن أسئلة في الكونجرس.

أسهم فيسبوك تنهار بعد تعطل خدمات الموقع

وقالت السيدة البالغة من العمر 37 عاما، لصحيفة وول ستريت جورنال، إنها أصيبت بالإحباط لأن فيسبوك لم يكن منفتحا بما فيه الكفاية بشأن إمكانية تسبب الشبكة الإلكترونية في إحداث أضرار.

وكان جزء من عملها في فيسبوك، والذي تركته في مايو/آيار بعد نحو عامين، محاربة التدخل في الانتخابات، إلا أنها سرعان ما شعرت أن فريقها لديه موارد قليلة لا تكفي ليتمكن من إحداث فرق.

كما شعرت أن فيسبوك يواصل التركيز على النمو، على الرغم من أن الشركة كانت على دراية بالتأثير السلبي للمنصة على المستخدمين.

وزعمت أن شركة "فيسبوك أدركت أنها إذا قامت بتغيير الخوارزمية لتكون أكثر أمانا، فسوف يقضي الناس وقتا أقل على الموقع، وسوف ينقرون على إعلانات أقل، وأنهم سوف يجنون أموالا أقل".

في غضون ذلك، ذكر مستخدمو موقع فيسبوك حول العالم أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مجموعة تطبيقات موقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الشبكة الاجتماعية الرئيسية وتطبيق مشاركة الصور أنستقرام وخدمة المراسلة واتساب.

وأبلغ أكثر من 125 ألف مستخدم لفيسبوك عن وجود مشكلات في الوصول إلى التطبيق منذ الساعة 1154 صباحا في نيويورك وفقا لموقع داونديتكتور . وأبلغ ما لا يقل عن 98 ألف شخص أنهم واجهوا مشكلات مع تطبيق أنستثرام في حين أبلغ 35 ألف شخص عن مشكلات في واتساب.

يذكر أن شبكة تطبيقات فيسبوك يستخدمها أكثر من 7.2 مليار شخص يوميا في المتوسط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أندى ستون المتحدث باسم فيسبوك قوله في تغريدة على موقع تويتر "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا.. نحن نعمل لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".