شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشكل جزئي.. عودة مواقع التواصل الاجتماعي للعمل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عادت منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتساب" و"أنستقرام" للعمل بشكل جزئي بعد عطل دام ساعات، بحسب وكالة فرانس برس في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن "فيسبوك" أرسلت فريقا مصغرا من الموظفين إلى مركز بيانات الشركة في كاليفورنيا لإعادة تفعيل خوادم الشركة يدويا.

وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك"، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "إنستغرام" وتطبيق المراسلة "واتسآب"، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

تراجعت أسهم شركة "تويتر" بأكثر من 6%، وأسهم شركتي "غوغل" و"أمازون" بأكثر من 2% بعد تسجيل أعطال في منصاتها.

والانقطاع ثاني ضربة تواجهها فيسبوك خلال يومين بعدما واجهت اتهامات، الأحد، بتفضيل الربح مرارا على تضييق الخناق على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وتملك شركة فيسبوك إنستجرام وواتساب.

وفتحت أسهم فيسبوك، التي لديها قرابة ملياري مستخدم نشط يوميا، على انخفاض بعد تقرير عن مخالفات أمس، وتراجعت أكثر لتنخفض بنسبة 5.3 % في تعاملات بعد، الإثنين، متجهة نحو أسوأ أداء يومي لها منذ قرابة عام وسط عمليات بيع أوسع لأسهم التكنولوجيا اليوم الاثنين.

وتعذر الدخول إلى موقع فيسبوك نظرا لعدم توجيه المستخدمين إلى المكان الصحيح بواسطة نظام اسم النطاق.

وتتحكم فيسبوك نفسها في الإعدادات ذات الصلة مما يشير إلى أن المشكلة داخلية.

وقال خبراء أمنيون إن العطل قد يكون نتيجة خطأ داخلي، وإن كان التخريب من قبل شخص من الداخل سيكون ممكنا نظريا.

ونظام اسم النطاق هو الذي يسمح للعناوين الإلكترونية بتحويل المستخدمين إلى المواقع التي يرغبون الدخول عليها، وأدى انقطاع مماثل في شركة الحوسبة السحابية "أكامي تكنولوجيز" إلى إغلاق مواقع عديدة في يوليو/ تموز الماضي.

ويُنظر إلى مسألة حدوث اختراق خارجي على أنها أقل احتمالا.

وقال خبراء أمنيون إن هجوما كبيرا لقطع الخدمة يتطلب إما التنسيق بين جماعات إجرامية قوية أو تقنية مبتكرة للغاية للتغلب على أحد أشهر المواقع في العالم.

وأقرت شركة فيسبوك بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتها، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول طبيعة المشكلة أو عدد الأشخاص الذين تأثروا بالانقطاع.

وقال أحد موظفي فيسبوك لرويترز في وقت سابق، إن جميع الأدوات الداخلية معطلة، وأشخاص يتتبعون الأمر واستجابة فيسبوك أصبحت أكثر صعوبة لأن الموظفين فقدوا الوصول إلى بعض أدواتهم الخاصة.

وتفقد فيسبوك، وهي ثاني أكبر منصة إعلانية رقمية في العالم، نحو 545 ألف دولار عائدات الإعلانات في الولايات المتحدة كل ساعة انقطاع للخدمة، وفقا لتقديرات شركة قياس الإعلانات ستاندرد ميديا إندكس.