شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دواء جديد يتيح للخلايا العصبية إصلاح نفسها.. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتقد علماء في كندا أنهم على وشك إحداث تغيير ثوري في علاج مرض الزهايمر، وذلك عن طريق دواء جديد يتيح للخلايا العصبية إصلاح نفسها، ويحمل الاسم الرمزي «إن في جي - 291».



ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفجن» الكندية للتكنولوجيا الحيوية، بول برينان، قوله إن العقار الذي يجري تطويره لا يقدم فقط احتمال عكس الضرر الناجم عن مرض الزهايمر، ولكن أيضاً يمنح الأشخاص المشلولين نتيجة إصابة بالحبل الشوكي فرصة المشي مرة أخرى.