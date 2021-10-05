شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على إرهابيين اثنين فى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات بغداد إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقتي الأعظمية والكرادة في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن عناصر الاستخبارات تمكنت بعد ورود معلومات دقيقة من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده في منطقة الأعظمية، مشيرة إلى أنه تم أيضا إلقاء القبض على إرهابي مطلوب للقضاء في منطقة الكرادة.

ولفتت إلى أنه تم ضبط مخزن أسلحة في منطقة اللج يحتوي على رمانات هجومية ومسدسات وعبوات ناسفة محلية الصنع وكمية من مادة (TNT) شديدة الانفجار.

وأوضحت أنه تم تسليم الإرهابيين الاثنين إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.