شكرا لقرائتكم خبر عن الحنين للمعلمين وطلب العلم.. عادوا لمقاعد الدراسة بعد 50 عاماً من تخرجهم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نظم مجموعة من المواطنين احتفالية، استذكروا خلالها أيام الدراسة بالمرحلة الابتدائية، وعادوا للجلوس على مقاعد الدراسة في مدرسة قلعة الجدعية التاريخية بالرس بمنطقة القصيم. وبدت على محياهم ملامح الفرح والسعادة الغامرة بعودتهم مجدداً في تجمع مع الأقران واستذكار الأيام الخوالي، أيام الطفولة والدراسة . بل إنهم رددوا معاً نشيداً كانوا يرددونه قبل 50 عاما أثناء وجودهم في المدرسة، في مشهد يثلج الصدور، وفي احتفالية تلم شملهم بعد أن تفرقت بهم السبل .

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