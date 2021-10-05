شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان ولاية هيرشبيلي الصومالية يستكمل انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكمل برلمان ولاية هيرشبيلي في الصومال، انتخاب عضوين من أعضاء مجلس الشيوخ الممثلين للولاية.

وقد فاز في العملية الانتخابية التي جرت في مدينة جوهر، كل من السيد علي شعبان إبراهيم ، والسيدة زمزمزم عبدالله أحمد ، والأول حصل على ٦٢صوتا، مقابل منافسه عبد القادر حنفي الحاصل على٢٤ صوتا بينما نالت الثانية ٧٧ صوتا، مقابل منافستها السيناتورة السابقة نعيمة إبراهيم

وكانت لجنة الإنتخابات لولاية هيرشبيلى ، أعلنت ،اليوم الإثنين، إستكمال إجراء عملية انتخابات المقاعد المتبقية من عضوية مجلس الشيوخ الفيدرالي.

وكان برلمان الولاية، انتخب، مؤخرا، ستة أعضاء من أصل ثمانية مقاعد نيابية مخصصة لهيرشبيلي.