شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تطبيق انستقرام للعمل مجدداً في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عاد تطبيق إنستقرام للعمل مجدداً لدى كثير من المستخدمين في المملكة. بعد انقطاع استمر لنحو 5 ساعات، فيما لا تزال معطلة في دول أخرى مع احتمالات كبيرة لعودتها للعمل في الساعات المقبلة.

وتسبب انقطاع تطبيقات فيسبوك وواتساب وانستقرام عن العمل في خسارة مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ لنحو 7 مليارات دولارات، فيما انخفضت أسهم الشركة بنسبة 5 %.