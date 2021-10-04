شكرا لقرائتكم خبر عن العساف: تعطل «الواتس» وبعض المنصات الاجتماعية يؤكد ضرورة تجهيز البدائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق الكاتب والإعلامي أحمد العسَّاف على مشكلة تعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي سببت حالة من الارتباك عالمياً.

وقال العساف، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “ما أصاب الواتس وبعض المنصات الاجتماعية هذه الليلة من عطل؛ يؤكد ضرورة تجهيز البدائل للتواصل في أي شأن مهم، مع الاستعداد لأي طارئ”.

وأضاف “مثلاً : ضع لك مسار الخليج 365 مفتوح مع الدوائر الضيقة المهمة مثل الأسرة والعمل باستخدام تطبيقات أخرى بديلة وما أكثرها.. الاستعداد حكمة وفطانة، والله لا يفجعنا”.