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شكرا لقرائتكم خبر عن العساف: تعطل «الواتس» وبعض المنصات الاجتماعية يؤكد ضرورة تجهيز البدائل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علق الكاتب والإعلامي أحمد العسَّاف على مشكلة تعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي سببت حالة من الارتباك عالمياً.
وقال العساف، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “ما أصاب الواتس وبعض المنصات الاجتماعية هذه الليلة من عطل؛ يؤكد ضرورة تجهيز البدائل للتواصل في أي شأن مهم، مع الاستعداد لأي طارئ”.
وأضاف “مثلاً : ضع لك مسار الخليج 365 مفتوح مع الدوائر الضيقة المهمة مثل الأسرة والعمل باستخدام تطبيقات أخرى بديلة وما أكثرها.. الاستعداد حكمة وفطانة، والله لا يفجعنا”.
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