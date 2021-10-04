شكرا لقرائتكم خبر عن عطل في تويتر لدى بعض المستخدمين في المملكة.. والبيت الأبيض يعلق على الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اشتكى عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة من عطل يواجهونه، بعد تعطل تطبيق واتساب وانستغرام. من ناحية أخرى علق البيت الأبيض في بيان له أن مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى. وكانت معظم التطبيقات الشهيرة قد تضررت من العطل، مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، إلى جانب مواقع عالمية مثل غوغل وأمازون، في حين صرح مسؤول بوزرة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أنهم يحققون في وجود هجمات أمنية على المواقع المعطلة.

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